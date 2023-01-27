Тарханов — о возможном переходе Дзюбы в «Пари НН»: Артём точно помог бы нижегородцам

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал возможный переход Артёма Дзюбы в «Пари НН».



«Дзюба точно поможет команде. В свое время он перешёл в «Арсенал» и дал результат. Дзюбе есть что доказывать. Думаю, свои лучшие качества он ещё не растерял. У него есть мотивация доказать всем, что он по-прежнему в полном порядке. Плюс молодые футболисты «Нижнего» могут учиться у него, опыт и мастерство у него есть. Если ещё и Глушаков перейдёт, то вокруг них можно будет строить игру», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».



В ноябре 2022 года Дзюба по обоюдному согласию сторон расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» и с того времени находится в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает форварда в € 4 млн.