В РФС прокомментировали предложение об участии в Азиатских играх

В РФС отреагировали на ситуацию с предложением об участии в Азиатских играх.
Сегодня днём стало известно о том, что представители Олимпийского совета Азии предложили атлетам из России и Беларуси выступить в китайском Ханчжоу на Азиатских играх. Соревнования стартуют 23 сентября 2023 года. Футбол является одним из видов спортивной программы Азаиад.
«Если от ОКР и Минспорта последуют решения по инициативе Олимпийского совета Азии, мы будем их обсуждать в части футбола», — цитирует пресс-службу РФС «РБ Спорт».
Самой титулованной сборной Азиатских игр является Южная Корея, команда выиграла финалы двух последних турниров.
Сборная России никогда не участвовала в Олимпийских Играх — наша команда не сумела пройти отборы. Последний раз отечественная сборная команда играла в Сеуле-1988, где под руководством Анатолия Бышовца выиграла турнир, обыграв в финале Бразилию.
- 27 января 2023
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