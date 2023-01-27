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Лео Гогличидзе поделился мнением о Сергее Галицком

Лео Гогличидзе поделился мнением о Сергее Галицком
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Бывший защитник «Краснодара» Лео Гогличидзе высказался о президенте клуба Сергее Галицком.

«Пару раз пересекались, несколько слов сказали друг другу. Но здорово, что Галицкий просто мог подойти и спросить: «Как дела?» Каждый день посещал тренировки, команды всех возрастов смотрел. Очень мотивировало, что у клуба такой президент. Галицкий всё в «Краснодаре» сделал своими руками, знает тебя лично — так приятно.

Галицкий влезал в дела тренеров? Нет, это не про него. Готов сказать, что я вырос за счёт Галицкого, его академии. Невероятно благодарен Сергею Николаевичу. Это очень сильный человек, с сильным характером. Такие, как он, и не бывают слабыми.

Писал ли Галицкому, когда стало известно о его болезни? У меня и номера его нет, и общения тоже. Все мы хотим, чтобы эти проблемы поскорее закончились. Он справится, конечно, всё будет хорошо!» – приводит слова Гогличидзе Sport24.

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