Лео Гогличидзе поделился мнением о Сергее Галицком

Бывший защитник «Краснодара» Лео Гогличидзе высказался о президенте клуба Сергее Галицком.
«Пару раз пересекались, несколько слов сказали друг другу. Но здорово, что Галицкий просто мог подойти и спросить: «Как дела?» Каждый день посещал тренировки, команды всех возрастов смотрел. Очень мотивировало, что у клуба такой президент. Галицкий всё в «Краснодаре» сделал своими руками, знает тебя лично — так приятно.
Галицкий влезал в дела тренеров? Нет, это не про него. Готов сказать, что я вырос за счёт Галицкого, его академии. Невероятно благодарен Сергею Николаевичу. Это очень сильный человек, с сильным характером. Такие, как он, и не бывают слабыми.
Писал ли Галицкому, когда стало известно о его болезни? У меня и номера его нет, и общения тоже. Все мы хотим, чтобы эти проблемы поскорее закончились. Он справится, конечно, всё будет хорошо!» – приводит слова Гогличидзе Sport24.
- 27 января 2023
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