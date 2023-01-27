Родриго забил 44% своих голов за «Реал» в последние 15 минут матчей

Поразив ворота мадридского «Атлетико» в четвертьфинальном матче Кубка Испании на 79-й минуте, крайний нападающий «Реала» Родриго Гоэс стал автором уникального статистического достижения. Бразильский футболист забил 12 из своих 27 голов за «Королевский клуб» в последние 15 минут матчей, что составляет 44,4% его забитых мячей. Об этом сообщает «твиттер» Opta Sport.
22-летний Родриго выступает за «Реал» с 2019 года. Ранее футболист защищал цвета родного для себя бразильского «Сантоса». Всего за мадридский клуб Родриго сыграл 134 матча, в которых забил 27 голов и сделал 27 результативных передач. В составе «Реала» бразилец дважды стал чемпионом Испании (2020 и 2022), два раза одержал победу в Суперкубке страны (2020 и 2022), а также одержал победу в Лиге чемпионов (2022) и Суперкубке Европы (2022).
Топ голевых передач 18-го тура Ла Лиги
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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