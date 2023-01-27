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Дармиан и Чалханоглу близки к продлению контракта с «Интером»

Дармиан и Чалханоглу близки к продлению контракта с «Интером»
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Игроки «Интера» Маттео Дармиан и Хакан Чалханоглу в скором времени продлят контракт с клубом. Об этом сообщает журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По информации источника, новое соглашение Дармиана будет действовать до лета 2024 года с возможностью пролонгации на один сезон. Текущий контракт истекает через полгода. В этом сезоне Дармиан провел за чёрно-синих 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Турок тоже близок к продлению контракта. Его текущее соглашение действует до лета 2024 года. Хакан отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами в 25 матчах за клуб.

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