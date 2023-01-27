Де Пауль: Себальоса надо было удалять, это очевидно. Все видели одно и то же

Полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль заявил, что результат матча четвертьфинала Кубка Испании с «Реалом» (1:3) является несправедливым, так как главный судья не показал вторую жёлтую карточку хавбеку «сливочных» Даниелю Себальосу, хотя удалил защитника «матрасников» Стефана Савича.

«Мы крайне разочарованы, потому что это был несправедливый результат. Мы сделали всё, что могли, но это футбол. Время идёт одинаково для всех, но сегодня было иначе. 10 игроков против 11 — это очень серьёзно.

Мы считаем, что Себальосу должны были дать вторую жёлтую карточку, это очевидно. Все видели одно и то же. Конечно, мы все можем ошибаться, но мы бы хотели, чтобы решение было принято в нашу пользу.

Это был несправедливый результат, команда старалась. Мы должны бороться за выход в Лигу чемпионов, это главная цель клуба, у нас впереди несколько трудных месяцев, но команда готова», — приводит слова Де Пауля Marca.

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