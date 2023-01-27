Силкин: Захаряну надо брать пример с Шевченко и Кварацхелии, а не обижаться на всех вокруг

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном переходе Арсена Захаряна в лондонский «Челси». По мнению специалиста, футболист всё ещё может уехать в АПЛ, но ему нужно сконцентрироваться на этой цели, взяв пример с Андрея Шевченко и Хвичи Кварацхелии.

«Дорога в «Челси» Захаряну не закрыта. Почему закрыта? Мало ли кто что сказал. Просто ему там место в составе никто не гарантирует. В такие команды, как «Челси», надо уходить игроком основного состава, чтобы на тебя рассчитывали. Захарян в последних матчах за «Динамо» показывал, что пошёл не в том направлении.



Он начал разговаривать с судьями, показывать свои обиды, получать необоснованные жёлтые карточки. То есть вёл себя так, как не должен вести игрок, который хочет чего-то добиться. Выходя на поле, ты в первую очередь должен показывать товар лицом. На этот товар смотрят. Захаряна взяли на заметку в «Челси». Но, как только он начал оступаться, они дали задний ход.



Английскому клубу трудно перечислить деньги в Россию? «Челси» нужен хороший игрок. Они готовы вкладывать деньги в игрока, который будет их отрабатывать. Если бы Захарян был нужен английскому клубу, тот нашёл бы способ рассчитаться с «Динамо». Я не сомневаюсь.

Всё зависит от самого Захаряна? Конечно, только от него. Не от вас с нами, не от «Динамо», не от «Челси» — именно от Захаряна. Он здорово начал в РПЛ, у него есть возможности протоптать себе дорогу в европейский клуб. Но с таким отношением к делу, которое Арсен показывал в последнее время, это не получится. Он должен взять пример с тех, кто попал в Европу и там проявил себя, — с Андрея Шевченко, того же Хвичи Кварацхелии. Вот человек пришёл в «Наполи» и там всех на уши поставил. Так надо себя показывать, а не обижаться на всех вокруг», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».