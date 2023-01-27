Облак: арбитры принимают решения в пользу «Реала». Мы уже привыкли к этому

Голкипер «Атлетико» Ян Облак раскритиковал решение главного арбитра четвертьфинального матча Кубка Испании с мадридским «Реалом» (1:3) не показывать вторую жёлтую карточку полузащитнику «Королевского клуба» Даниелю Себальосу.

«Я думаю, что это удаление. Арбитр должен был удалить игрока «Реала». Он мог показать Себальосу вторую жёлтую карточку, когда мы вели 1:0. Но они решили так, как решили. Мы уже привыкли к этому. Было сложно, но команда боролась до конца, мы сделали всё, чтобы забить гол», — приводит слова Облака Marca.

Отметим, что судья удалил защитника «Атлетико» Стефана Савича, показав ему две жёлтые карточки. «Реал» забил два гола в овертайме после того, как «матрасники» оказались в меньшинстве.

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