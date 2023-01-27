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Гогличидзе: Помазун сильнее, чем Максименко

Гогличидзе: Помазун сильнее, чем Максименко
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Защитник «Урала» Лео Гогличидзе высоко оценил навыки голкипера екатеринбуржцев Ильи Помазуна. По мнению Гогличидзе, Помазун сильнее Александра Максименко из «Спартака» и со временем может стать сменщиком Игоря Акинфеева.

«Какой вратарь сильнее — Максименко или Помазун? Я играю в «Урале», так что, конечно, Илья.

Станет ли Помазун новым Акинфеевым? Акинфеев — легенда. Но почему бы Илье со временем его не заменить? Всё возможно», — приводит слова Гогличидзе Sport24.

Напомним, Помазун выступает за «Урал» на правах аренды, контракт игрока принадлежит московскому ЦСКА. В сезоне-2022/2023 26-летний голкипер провёл за «Урал» 20 матчей во всех турнирах и пропустил 31 гол. В четырёх матчах Илья сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.

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