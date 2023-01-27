У «Интера» нет средств на трансферы. Правление клуба в тупике

У миланского футбольного клуба «Интер» нет средств на покупку новых игроков. Руководство команды зашло в тупик.

«Трансферный бюджет «Интера» равен нулю! Правление зашло в тупик», — написал в своём «твиттере» итальянский журналист Альфредо Педула.

«Интер» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице итальянской Серии A текущего сезона, набрав после 19 сыгранных матчей 37 очков. Миланский клуб отстаёт от лидирующего «Наполи» на 13 баллов. Из заметных приобретений «Интера» в текущем сезоне можно отметить лишь покупку аргентинца Хоакина Корреа у «Лацио» за € 23,6 млн. Полузащитник Генрих Мхитарян и вратарь Андре Онана присоединились к клубу на правах свободных агентов. Защитник Франческо Ачерби и нападающий Ромелу Лукаку взяты «Интером» в аренду у «Лацио» и «Челси» соответственно.

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