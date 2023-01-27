Виллаш-Боаш может возглавить сборную Испании

Бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может возглавить национальную команду Испании. Об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скира в своей социальной сети.
Ранее сообщалось, что португалец может возглавить сборную Бельгии. Последним местом работы Виллаш-Боаша был «Марсель», который он тренировал с 2019 по 2021 год. Также Энрике работал в «Порту», «Челси», «Тоттенхэме», «Зените» и «Шанхае».
Сборная Испании закончила выступление на чемпионате мира на стадии 1/8 финала, когда уступила Марокко в серии послематчевых пенальти (0:0, 0:3 пен.). На групповом этапе команда Луиса Энрике заняла второе место, обыграв Коста-Рику (7:0), сыграв вничью с Германией (1:1) и уступив Японии (1:2).
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