«Спартак» огласил стартовый состав на товарищеский матч с «Ботевом»
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Сегодня, 27 января, состоится товарищеский матч между «Спартаком» и «Ботевом». Команды будут играть на стадионе «Джебель-Али» в ОАЭ. Стартовый свисток прозвучит в 11:00 по мск.
«Спартак»: Антон Шитов, Даниил Хлусевич, Никита Чернов, Георгия Джикия, Леон Классен, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Антон Зиньковский, Кейта Бальде.
Запасные: Максименко, Волков, Маслов, Дуарте, Пяткин, Зорин, Веденеев, Рыбус, Денисов, Иванников, Ситников, Шитов, Соболев, Мелёшин, Николсон.
После 17 туров «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Отметим, что новички красно-белых Алексис Дуарте и Томаш Тавареш присоедились к команде.
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Новость по темеДуарте, Тавареш и Мозес присоединились к «Спартаку» в ОАЭ
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