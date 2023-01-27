Форвард «Ростова» Голенков рассказал, в чём стал сильнее под руководством Карпина

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал, как спрогрессировал под руководством главного тренера дончан Валерия Карпина.

«На летних сборах перед товарищеской игрой Карпин меня успокоил. Этот разговор мне очень помог психологически ― в итоге я гол забил. Георгиевич – один из самых топовых тренеров, что у меня были. Харизматичный, строгий, но справедливый. Очень важно, что он умеет правильный микроклимат в команде выстроить.



Карпин прокачал меня в тактике. Георгиевич объяснял мне игру в обороне: как перекрывать зоны, как прессинговать. В физическом плане я добавил, потому что наш стиль игры предусматривает прессинг, большое количество спринтов ― такой агрессивный «Ростов». Это помогает ― всё на ворота, хотим зажать», — сказал Голенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.