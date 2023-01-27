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Форвард «Ростова» Голенков рассказал, в чём стал сильнее под руководством Карпина

Форвард «Ростова» Голенков рассказал, в чём стал сильнее под руководством Карпина
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал, как спрогрессировал под руководством главного тренера дончан Валерия Карпина.

«На летних сборах перед товарищеской игрой Карпин меня успокоил. Этот разговор мне очень помог психологически ― в итоге я гол забил. Георгиевич – один из самых топовых тренеров, что у меня были. Харизматичный, строгий, но справедливый. Очень важно, что он умеет правильный микроклимат в команде выстроить.

Карпин прокачал меня в тактике. Георгиевич объяснял мне игру в обороне: как перекрывать зоны, как прессинговать. В физическом плане я добавил, потому что наш стиль игры предусматривает прессинг, большое количество спринтов ― такой агрессивный «Ростов». Это помогает ― всё на ворота, хотим зажать», — сказал Голенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

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