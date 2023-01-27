Быстров: как тренер с зарплатой в 17 тысяч может отдать душу и вложить что-то в ребёнка?

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о проблемах детского футбола в России. Он отметил проблему маленьких зарплат детских тренеров и подчеркнул, что вместо перехода в Азию стоит заняться внутренними проблемами.

«Плавание — это немного другое, нежели футбол. Люди там сейчас не получают никаких призовых, у них нет никаких соревнований. Всё‑таки футбол у нас в стране продолжается. Чемпионат России идёт. Это самый подходящий момент, чтобы больше времени уделить детскому футболу, детским тренерам, повысить наконец хоть немного зарплату тренерам, которые работают с маленькими детьми. И у которых зарплаты по 17 тысяч рублей, 20 максимум. Те основные вещи, которые должен заложить тренер, – как он, получая 17 тысяч, может отдать себя, душу, вложить что‑то в ребёнка? Это невозможно! У него голова будет болеть, как накормить семью, не умереть с голоду. Пока можно своими проблемами заниматься. В регионы съездить, посмотреть, какие у нас там проблемы, чего не хватает, как дети тренируются. Это актуально в настоящий момент», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».