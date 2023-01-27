Симеоне: Мората был избит, а вопрос с Себальосом остался открытым. Это никого не волнует

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне раскритиковал решение главного арбитра четвертьфинального матча Кубка Испании c «Реалом» (1:3) не удалять полузащитника «сливочных» Даниеля Себальоса после его нарушения на форварде «матрасников» Альваро Морате. У хавбека «Королевского клуба» к этому моменту уже была одна жёлтая карточка.

«Я обратился к арбитру с уважением. Это уже произошло с нами в матче с «Сосьедадом», и я спросил его, не имеет ли он что-то против «Атлетико». Он сказал мне, что Мората приукрашивает свои падения. Никого не волнует, что Себальос мог получить вторую жёлтую. Мы разочарованы результатом, но мы гордимся тем, как выступили. В конце концов, результат делают игроки, а «Реал» снова был сильнее.

Я спросил судью, есть ли у него какие-то личные проблемы с Моратой, потому что он не зафиксировал на нём ни одного нарушения за весь матч. Альваро был избит, мне пришлось заменить его, а вопрос с Себальосом остаётся открытым», — приводит слова Симеоне Marca.

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