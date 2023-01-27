Писарский определился с игровым номером в «Крыльях Советов»
Поделиться
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский будет выступать за самарскую команду под девятым номером. Об этом сообщила пресс-служба команды. Футболист был внесён в заявку «Крыльев Советов» на сезон.
Писарский, ранее выступавший под фамилией Сычевой, перешёл в «Крылья Советов» в конце декабря 2022 года из «Оренбурга».
В нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 15 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге и забил 14 голов. На данный момент нападающий возглавляет список бомбардиров чемпионата России. В ноябре текущего года Сычевой дебютировал за сборную России в товарищеском матче с национальной командой Таджикистана (0:0).
«Крылья Советов» в 17 матчах набрали 20 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
Комментарии
- 27 января 2023
-
13:29
-
13:24
-
13:05
-
12:59
-
12:53
-
12:45
-
12:40
-
12:33
-
12:30
-
12:28
-
12:19
-
12:12
-
12:08
-
12:05
-
11:58
-
11:51
-
11:45
-
11:43
-
11:34
-
11:27
-
11:23
-
11:16
-
11:15
-
11:07
-
10:55
-
10:45
-
10:35
-
10:32
-
10:10
-
10:06
-
10:05
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
09:43
Партнерский контент