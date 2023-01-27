Писарский определился с игровым номером в «Крыльях Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский будет выступать за самарскую команду под девятым номером. Об этом сообщила пресс-служба команды. Футболист был внесён в заявку «Крыльев Советов» на сезон.

Писарский, ранее выступавший под фамилией Сычевой, перешёл в «Крылья Советов» в конце декабря 2022 года из «Оренбурга».

В нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 15 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге и забил 14 голов. На данный момент нападающий возглавляет список бомбардиров чемпионата России. В ноябре текущего года Сычевой дебютировал за сборную России в товарищеском матче с национальной командой Таджикистана (0:0).



«Крылья Советов» в 17 матчах набрали 20 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.