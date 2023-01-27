Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Химки» арендовали Кобесова из «Пари НН»

«Химки» арендовали Кобесова из «Пари НН»
Комментарии

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Давид Кобесов продолжит карьеру в «Химках». Подмосковный клуб арендовал футболиста до конца нынешнего сезона, информирует официальный сайт нижегородцев.

В 2022 году Кобесов провел за «Пари Нижний Новгород» четыре матча во всех турнирах. Ранее он выступал за владикавказские «Спартак» и «Аланию». Давид преимущественно выступает на позиции центрального опорного полузащитника. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в € 350 тыс.

Напомним, ранее на фоне финансовых трудностей «Химки» объявили о расторжении контрактов с рядом игроков. После 17 туров команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Дзюба нашёл команду в РПЛ?! В России открылось зимнее трансферное окно — онлайн Дзюба нашёл команду в РПЛ?! В России открылось зимнее трансферное окно — онлайн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023