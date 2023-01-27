«Химки» арендовали Кобесова из «Пари НН»
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Давид Кобесов продолжит карьеру в «Химках». Подмосковный клуб арендовал футболиста до конца нынешнего сезона, информирует официальный сайт нижегородцев.
В 2022 году Кобесов провел за «Пари Нижний Новгород» четыре матча во всех турнирах. Ранее он выступал за владикавказские «Спартак» и «Аланию». Давид преимущественно выступает на позиции центрального опорного полузащитника. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в € 350 тыс.
Напомним, ранее на фоне финансовых трудностей «Химки» объявили о расторжении контрактов с рядом игроков. После 17 туров команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
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