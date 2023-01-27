Вячеслав Малафеев оценил переход Никиты Хайкина в «Бристоль Сити»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на переход голкипера Никиты Хайкина в «Бристоль Сити».

«Положительно оцениваю переход Никиты в английский футбол. Знаю, что у нас в России очень много поклонников не только АПЛ, но и Чемпионшипа. Допускаю, что внимание к чемпионату и к самой команде «Бристоль» с приходом Хайкина только увеличится.



Никите 27 лет — это хороший возраст для вратаря. К тому же у него есть опыт игры в норвежском чемпионате с «Будё-Глимт», который проявил себя в еврокубках. Насколько я понимаю, в «Бристоль» его взяли первым номером в связи с уходом основного голкипера в АПЛ. Звучит неплохо: значит, есть варианты остаться и развиваться в английском футболе.



Хайкин — вратарь хорошего уровня с опытом игры в Европе. Вряд ли он потеряется на уровне Чемпионшипа в крепкой команде. Сомневаюсь, что на него будет оказываться какое-то давление, так как его новый клуб не решает больших задач. Значит, у него будет достаточно времени на адаптацию. Будем верить, что Никита сможет проявить себя», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.