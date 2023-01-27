Мантуан: я защищаю цвета «Зенита», лучшего клуба России. Хочу забить «Спартаку»!

Бразильский полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о желании забить московскому «Спартаку», отметив, что частые матчи между принципиальными соперниками идут на пользу чемпионату.
«Хочу ли я забить «Спартаку»? Да! Даст бог, всё в этом смысле сложится. Вы же видите по турнирной таблице, что есть команды, которые ведут борьбу за чемпионство. Поэтому хочется и их ворота поразить.
Как мне формат Кубка России, при котором мы чаще играем со «Спартаком»? Мне кажется, это к лучшему. Мы защищаем цвета лучшего клуба России, и, конечно, хочется чаще играть с сильными командами. При этом побеждая тот же «Спартак». Мне кажется, в такой ситуации, когда с ними много игр, все только в выигрыше», — приводит слова Мантуана «Матч ТВ».
21-летний Мантуан выступает за «Зенит» с лета 2022 года. Полузащитник отметился тремя голами, два из которых были забиты в ворота московских команд: ЦСКА и «Динамо».
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