Форвард «Ростова» Голенков объяснил уникальность академии Коноплёва

Нападающий «Ростова» Егор Голенков, являющийся выпускником академии Коноплёва, рассказал, почему школу, в которой он обучался, можно назвать одной из лучших в стране.

«В чём была уникальность академии Коноплёва? Финансовая уверенность и структура. Академия была топовая ― нас ничего не отвлекало от футбола: две тренировки в день, там же учились. Могли месяцами с базы не выходить ― всё было. Академию тогда спонсировал Абрамович. Я самого Коноплёва не застал, но ребята постарше рассказывали, что он приходил на каждую игру, ― можно сравнить с Галицким. Всё делал для футбола и ребят, лично со многими общался, внёс огромный вклад в российский футбол. У него же был даже проект стадиона прямо рядом с академией. Жаль, что не воплотился в жизнь, а сейчас все поля распродали.



Верю, что найдутся люди, которые возродят академию, что мы её ещё не потеряли. Коноплёва не стало, а всё держалось на нём ― он был основателем, главным во всём. После него какое-то время всё работало, но потом пошло на спад. Нужно было заинтересованное лицо, как тот же Галицкий», — сказал Голенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

22-летний Голенков – воспитанник академии Коноплёва. С 2015 по 2021 год нападающий находился в структуре самарских «Крыльев Советов», проведя за основную команду 52 матча, в которых забил 17 голов и отдал восемь голевых передач.