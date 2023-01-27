Дуарте дебютирует за «Спартак» во втором тайме матча с «Ботевом»

Сегодня, 27 января, проходит товарищеский матч между «Спартаком» и «Ботевом». Команды играют на стадионе «Джебель-Али» в ОАЭ.

Красно-белые выйдут на второй тайм следующим составом:

«Спартак»: Александр Максименко, Даниил Денисов, Павел Маслов, Алексис Дуарте, Мацей Рыбус, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Роман Зобнин, Александр Соболев, Павел Мелёшин, Шамар Николсон.

В первом тайме на поле в составе команды Гильермо Абаскаля появились Антон Шитов, Даниил Хлусевич, Никита Чернов, Георгий Джикия, Леон Классен, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Антон Зиньковский, Кейта Бальде.

После 17 туров «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Отметим, что новички красно-белых Алексис Дуарте и Томаш Тавареш присоединились к команде.

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