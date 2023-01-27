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Sky Sports: Шон Дайч возглавит «Эвертон»

Sky Sports: Шон Дайч возглавит «Эвертон»
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Бывший главный тренер «Уотфорда» и «Бёрнли» Шон Дайч возглавит ливерпульский «Эвертон». Об этом сообщает Sky Sports.

Дайч работал в «Бёрнли» на протяжении десяти сезонов, покинув команду в апреле 2022 года. В 2016 году английский специалист привёл команду к победе в Чемпионшипе, выведя «Бёрнли» в английскую Премьер-лигу. Во время игровой карьеры Дайч не выступал за пределами Англии.

Напомним, в январе 2023 года «Эвертон» объявил об увольнении предыдущего главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Ливерпульцы занимают 19-ю, предпоследнюю строчку в турнирной таблице АПЛ текущего сезона. Команда набрала всего 15 очков после 20 сыгранных матчей. 4 февраля «Эвертон» примет на своём поле лидирующий в АПЛ лондонский «Арсенал».

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