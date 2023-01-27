Дмитрий Черышев рассказал, что хотел пригласить Дзюбу в «Санта-Колому» из Андорры

Главный тренер андоррского клуба «Санта‑Колома» Дмитрий Черышев признался, что был готов рассмотреть вариант подписания Артёма Дзюбы. Специалист отметил, что не стал связываться с футболистом, когда узнал об интересе к нему со стороны клубов Российской Премьер-Лиги.

«Я сыну Денису говорил: «Дай телефон Артёма, с удовольствием приглашу в свою команду». Но я как раз прочитал, что он начал переговоры с «Пари НН». Понимаю, что сравнивать чемпионаты России и Андорры в таком случае неправильно», — приводит слова Черышева «Матч ТВ».

Напомним, Артём Дзюба находится без клуба после ухода из турецкого «Адана Демирспор». Футболист и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. СМИ приписывают интерес к Дзюбе «Пари Нижний Новгород» и московскому «Торпедо».