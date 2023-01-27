Томаш Тавареш рассказал, за какое качество его могут полюбить болельщики «Спартака»

Новичок «Спартака» Томаш Тавареш рассказал, на какой позиции чувствует себя наиболее уверенно. Также футболист назвал качество, за которое его могут полюбить болельщики московского клуба.

«Чувствую себя уверенно на обоих краях обороны. В первую очередь я правый защитник, но даже в детстве я часто действовал на левом фланге. Слева и справа у меня есть свои плюсы и минусы, но мне комфортно и там и там.

За какие качества меня полюбят болельщики «Спартака»? Я спокойный. Я и внешне так выгляжу. Думаю, мне такое описание подходит», — сказал Тавареш в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».

«Спартак» занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 матчей. В первой встрече после возобновления сезона москвичи сыграют дома с «Уралом».