«Спартак» минимально обыграл «Ботев»
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Сегодня, 27 января, проходил товарищеский матч между «Спартаком» и «Ботевом». Команды играли на стадионе «Джебель-Али» в ОАЭ. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу московского клуба.
Единственный гол на 67-й минуте забил нападающий красно-белых Павел Мелёшин.
После 17 туров «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Отметим, что новички красно-белых Алексис Дуарте и Томаш Тавареш присоединились к команде.
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