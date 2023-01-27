«Спартак» минимально обыграл «Ботев»

Сегодня, 27 января, проходил товарищеский матч между «Спартаком» и «Ботевом». Команды играли на стадионе «Джебель-Али» в ОАЭ. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу московского клуба.

Единственный гол на 67-й минуте забил нападающий красно-белых Павел Мелёшин.

После 17 туров «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Отметим, что новички красно-белых Алексис Дуарте и Томаш Тавареш присоединились к команде.