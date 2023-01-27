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Кейлор Навас дал согласие на переход в «Ноттингем Форест» из «ПСЖ»

Кейлор Навас дал согласие на переход в «Ноттингем Форест» из «ПСЖ»
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Голкипер французского «ПСЖ» Кейлор Навас дал согласие на переход в английский «Ноттингем Форест». Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, переговоры между «ПСЖ» и «Ноттингемом» продолжаются. Парижане не хотят выплачивать 36-летнему голкиперу зарплату, если он перейдёт в английскую команду на правах аренды. Переход Наваса полностью зависит от решения «ПСЖ».

Костариканец выступает за «ПСЖ» с 2019 года. В составе французского гранда Навас стал двукратным чемпионом Франции и выиграл пять других национальных трофеев. В 108 матчах за «ПСЖ» голкипер пропустил 87 мячей и 50 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Навас потерял место в стартовом составе парижского клуба с приходом Джанлуиджи Доннаруммы.

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