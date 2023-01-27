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Голенков ― об игре за «Лейрию»: думал, хороший климат, топовый футбол, а по итогу ни-че-го

Голенков ― об игре за «Лейрию»: думал, хороший климат, топовый футбол, а по итогу ни-че-го
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал, как жил в Португалии во время выступлений за «Лейрию».

«В «Лейрию» я ездил ещё из академии на просмотровые сборы. Сказали, что я уже готов к игре за дубль, а эта команда тогда вошла в пятёрку по своему возрасту в Португалии. Предложили остаться, даже родителей хотели устроить на работу. Но в 15 лет совершить такой трансфер нельзя по правилам УЕФА. Через три года в Самаре у меня начались травмы, я не попадал в основу и решил сменить обстановку. «Лейрия» снова вышла с предложением.

Я сразу согласился. Думал: хороший климат, топовый футбол – Европа же, все о ней мечтают! А по итогу – ни-че-го. Ни хорошего климата, ни топового футбола. Меня тот период прокачал только в бытовом плане: я прибавил в самостоятельности, научился жить один вдали от дома. А в футбольном ничего не получил», — сказал Голенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

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