Голенков ― об игре за «Лейрию»: думал, хороший климат, топовый футбол, а по итогу ни-че-го

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал, как жил в Португалии во время выступлений за «Лейрию».
«В «Лейрию» я ездил ещё из академии на просмотровые сборы. Сказали, что я уже готов к игре за дубль, а эта команда тогда вошла в пятёрку по своему возрасту в Португалии. Предложили остаться, даже родителей хотели устроить на работу. Но в 15 лет совершить такой трансфер нельзя по правилам УЕФА. Через три года в Самаре у меня начались травмы, я не попадал в основу и решил сменить обстановку. «Лейрия» снова вышла с предложением.
Я сразу согласился. Думал: хороший климат, топовый футбол – Европа же, все о ней мечтают! А по итогу – ни-че-го. Ни хорошего климата, ни топового футбола. Меня тот период прокачал только в бытовом плане: я прибавил в самостоятельности, научился жить один вдали от дома. А в футбольном ничего не получил», — сказал Голенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
- 27 января 2023
-
14:50
-
14:45
-
14:44
-
14:16
-
14:15
-
14:12
-
14:10
-
14:07
-
14:05
-
13:58
-
13:45
-
13:35
-
13:34
-
13:33
-
13:31
-
13:29
-
13:24
-
13:05
-
12:59
-
12:53
-
12:45
-
12:40
-
12:33
-
12:30
-
12:28
-
12:19
-
12:12
-
12:08
-
12:05
-
11:58
-
11:51
-
11:45
-
11:43
-
11:34
-
11:27