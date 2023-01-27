Мантуан рассказал, как воспринял уход Куарежмы из «Зенита»

Бразильский полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, как отреагировал на уход своего соотечественника вратаря Ивана Куарежмы из санкт-петербургского клуба.
«Грустно ли было расставаться с Иваном? Таков футбол — не всегда удаётся вместе идти по одной дороге, они, бывает, расходятся. Иван мой классный друг, замечательный человек. Мы не только приехали в «Зенит», но и много времени проводили вместе.
Немало говорили зимой об этой ситуации. Я рад, что Иван продолжит карьеру в хорошем клубе (бразильском «Васко да Гама». — Прим. «Чемпионата»), буду за него болеть, как и, уверен, он за меня. Мы всегда на связи и когда-нибудь ещё обязательно встретимся. Поэтому какой-то прямо грусти нет», — приводит слова Мантуана «Матч ТВ».
Мантуан и Куарежма перешли в «Зенит» летом 2022 года на правах аренды из «Коринтианса». Зимой вратарь покинул «Зенит» в рамках сделки по переходу нападающего Юри Алберто в бразильский клуб. Мантуан доиграет текущий сезон в составе сине-бело-голубых.
- 27 января 2023
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