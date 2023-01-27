Тавареш: цель «Спартака» — бороться за чемпионство и победу в Кубке
Поделиться
Новичок «Спартака» Томаш Тавареш рассказал, как его приняли в московском клубе, а также назвал цель красно-белых на вторую половину нынешнего сезона.
«Всё прошло отлично, я очень рад. Чувствую себя комфортно, меня хорошо приняли. Счастлив оказаться здесь, чтобы помочь команде.
Цель — бороться за первое место в чемпионате, за победу в Кубке. Цели клуба — это и мои цели тоже. Я готов отдать «Спартаку» всё возможное», — сказал Тавареш в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».
Напомним, «Спартак» занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 матчей. В первой встрече после возобновления сезона москвичи сыграют дома с «Уралом». Помимо Тавареша, в зимнее трансферное окно красно-белые подписали Алексиса Дуарте.
Комментарии
- 27 января 2023
-
14:50
-
14:45
-
14:44
-
14:16
-
14:15
-
14:12
-
14:10
-
14:07
-
14:05
-
13:58
-
13:45
-
13:35
-
13:34
-
13:33
-
13:31
-
13:29
-
13:24
-
13:05
-
12:59
-
12:53
-
12:45
-
12:40
-
12:33
-
12:30
-
12:28
-
12:19
-
12:12
-
12:08
-
12:05
-
11:58
-
11:51
-
11:45
-
11:43
-
11:34
-
11:27
Партнерский контент