Тавареш: цель «Спартака» — бороться за чемпионство и победу в Кубке

Новичок «Спартака» Томаш Тавареш рассказал, как его приняли в московском клубе, а также назвал цель красно-белых на вторую половину нынешнего сезона.

«Всё прошло отлично, я очень рад. Чувствую себя комфортно, меня хорошо приняли. Счастлив оказаться здесь, чтобы помочь команде.

Цель — бороться за первое место в чемпионате, за победу в Кубке. Цели клуба — это и мои цели тоже. Я готов отдать «Спартаку» всё возможное», — сказал Тавареш в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».

Напомним, «Спартак» занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 матчей. В первой встрече после возобновления сезона москвичи сыграют дома с «Уралом». Помимо Тавареша, в зимнее трансферное окно красно-белые подписали Алексиса Дуарте.