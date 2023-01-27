С «Арсенала» сняли запрет на регистрацию новых игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла с тульского «Арсенала» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба «оружейников». Ранее, 8 декабря, палата запретила тулякам регистрировать новых футболистов из-за долга перед бывшим нападающим команды Евгением Марковым.
«В связи с исполнением клубом решения палаты по разрешению споров принято решение снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры. «Арсенал» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в сообщении.
«Арсенал» занимает шестую позицию в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, имея в активе 32 очка после 20 игр.
Губернатор Тульской области — о смене руководства «Арсенала»
- 27 января 2023
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