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Родриго: не понимаю, чего хотели игроки «Атлетико». Савича удалили, больше нечего сказать

Родриго: не понимаю, чего хотели игроки «Атлетико». Савича удалили, больше нечего сказать
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Нападающий «Реала» Родриго Гоэс прокомментировал победу в четвертьфинале Кубка Испании с «Атлетико» (3:1), заявив, что не понимает претензий игроков «матрасников» по поводу удаления защитника Стефана Савича.

«Я не понимаю, чего они хотели. Я не люблю спорить, но я не знаю, чего они требовали. Савича удалили, а мы вернулись в игру, мне больше нечего сказать. Я забил отличный гол, и мы выиграли.

Что Анчелотти сказал в раздевалке во время перерыва? Я не знаю, потому что я был на разминке, я готовился, чтобы выйти и помочь своей команде. Анчелотти — очень хороший тренер, с ним приятно работать, он заряжает нас уверенностью. Он замотивировал меня, когда я выходил на поле. Это помогло нам вернуться в игру», — приводит слова Родриго Mundo Deportivo.

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