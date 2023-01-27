Родриго: не понимаю, чего хотели игроки «Атлетико». Савича удалили, больше нечего сказать

Нападающий «Реала» Родриго Гоэс прокомментировал победу в четвертьфинале Кубка Испании с «Атлетико» (3:1), заявив, что не понимает претензий игроков «матрасников» по поводу удаления защитника Стефана Савича.
«Я не понимаю, чего они хотели. Я не люблю спорить, но я не знаю, чего они требовали. Савича удалили, а мы вернулись в игру, мне больше нечего сказать. Я забил отличный гол, и мы выиграли.
Что Анчелотти сказал в раздевалке во время перерыва? Я не знаю, потому что я был на разминке, я готовился, чтобы выйти и помочь своей команде. Анчелотти — очень хороший тренер, с ним приятно работать, он заряжает нас уверенностью. Он замотивировал меня, когда я выходил на поле. Это помогло нам вернуться в игру», — приводит слова Родриго Mundo Deportivo.
Топ голевых передач 18-го тура Ла Лиги
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 27 января 2023
-
14:50
-
14:45
-
14:44
-
14:16
-
14:15
-
14:12
-
14:10
-
14:07
-
14:05
-
13:58
-
13:45
-
13:35
-
13:34
-
13:33
-
13:31
-
13:29
-
13:24
-
13:05
-
12:59
-
12:53
-
12:45
-
12:40
-
12:33
-
12:30
-
12:28
-
12:19
-
12:12
-
12:08
-
12:05
-
11:58
-
11:51
-
11:45
-
11:43
-
11:34
-
11:27