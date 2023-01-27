Ибраима Сиссе: единственный минус России — морозы. В остальном она идеальна

Гвинейский футболист «Урала» Ибраима Сиссе заявил, что Россия — идеальная страна, единственным минусом которой являются морозы. Игрок рассказал, что перед переездом в РПЛ советовался с форвардом «Локомотива» Франсуа Камано.

«Я всегда общался с Франсуа Камано, он рассказывал мне много хорошего о России. Так, он сказал, что в России нет никаких проблем, стадионы великолепны, а чемпионат на хорошем уровне. Я знаю хорошо Франсуа, поэтому после этих слов решил поехать в Россию! Мне здесь всё нравится. К тому же сейчас в России играет не только он, но и ещё один гвинеец, Момо Янсане. С обоими я поддерживаю связь.



По правде говоря, здесь действительно очень холодно, ха-ха! Меня поражает холод. Время от времени болельщики узнают меня, но я редко выхожу из дома, потому что мне слишком холодно. Однако я люблю ходить в рестораны Екатеринбурга, когда у меня есть время.

Матч с ЦСКА при температуре -10 – самый холодный в моей карьере? Скажу больше, я никогда не видел такого в своей жизни! С самого рождения я никогда не испытывал ничего подобного. Во время игры стало так холодно, что было трудно бегать. Поверьте, если бы у меня был выбор, я бы не стал играть в тот день! Но морозы – это единственный минус России, в остальном она идеальна», — приводит слова Сиссе Metaratings.