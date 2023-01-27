Сборная Германии сыграет с Бельгией в товарищеском матче 28 марта

Немецкий футбольный союз (DFB) на своём официальном сайте опубликовал расписание первых товарищеских матчей сборной Германии в 2023 году.
25 марта национальная команда Германии сыграет со сборной Перу в Майнце. 28 марта немцы встретятся с Бельгией в Кёльне.
«Играми с Перу и Бельгией мы начинаем подготовку к домашнему чемпионату Европы. Мы с нетерпением ждём этого турнира и хотим создать команду, которая будет привлекательной для болельщиков Германии. Для нас важно опробовать несколько тактических решений, мы будем принимать смелые и неожиданные решения. Мы с нетерпением ждём игр: все жаждут играть», — приводит слова главного тренера сборной Германии Ханс-Дитера Флика сайт DFB.
С Перу сборная Германии играла два раза, дважды одержав победу. Также немецкая команда 20 раз одержала победу над сборной Бельгии, четыре раза проиграв и один раз сыграв вничью.
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