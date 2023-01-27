Элвир Рахимич: Артур Жорже научил ЦСКА играть в пас

Пятикратный чемпион России в составе ЦСКА Элвир Рахимич рассказал о бывшем тренере армейцев Артуре Жорже. Рахимич заявил, что именно этот специалист научил ЦСКА играть в пас.
«Артур Жорже — хороший человек и очень хороший тренер, спокойный, уверенный. Но, сами понимаете, в Португалии и России совсем разные культуры, люди, менталитет. Иностранцу здесь сложно сразу что-то построить. На всё нужно время. Наверное, его Жорже и не хватило, чтобы реализовать всё, что он задумывал.
У каждого специалиста свой тренировочный процесс. Жорже делал акцент на контроле мяча. Не скажу, что другие тренеры не уделяют ему внимание, но у него все сборы были посвящены этому. Правильно говорят Акинфеев и все остальные: он научил ЦСКА играть в пас.
Идеи Жорже? На первых порах было тяжело. Через переводчика непросто донести до футболистов все свои замыслы. Это одна из проблем иностранных тренеров. В остальном всё было хорошо. Видно было, что тренер топового уровня», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 27 января 2023
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