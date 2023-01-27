Голенков рассказал о плохом отношении к нему в чешской «Сигме» после получения травмы

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал, как к нему относились в чешской «Сигме» после того, как он получил травму.
«Я уходил из «Крыльев», были варианты, решил перейти в «Сигму». В той же Португалии на топ-уровне только пять клубов, а у «Сигмы» нет даже базы, хотя это команда чешской премьер-лиги, которая борется за еврокубки. Мы тренировались просто на стадионе. Ещё не очень понял распорядок дня: в нагрузочный день ― двойная тренировка.
Утренняя ― в 10 утра, потом обед в ресторане, потому что базы нет, после часик есть время поваляться, а в 14 в жару вторая тренировка. Я спрашиваю: «Зачем вторая так рано? Почему не сделать в 17? Жарко же». Мне отвечают: «У нас люди из разных городов. Как мы сделаем её вечером? Им будет невыгодно мотаться». А потом я получил травму, после которой отношение ко мне сильно поменялось.
Сначала я думал, что никакой операции не нужно ― обычный ушиб. Мне сказали потерпеть три дня, но я понял, что колено не проходит. Подхожу и прошу отвезти меня на МРТ. Мне говорят: «Какая МРТ? Давай ещё недельку потерпим, это дорого».
Потом они мне сказали, что МРТ надо будет ждать четыре дня, потому что всё по записи. В итоге спустя неделю я сделал всё-таки обследование, но мне отдали диск, где всё на чешском. А мне ведь надо показать повреждение врачам, которым я доверяю. В конце концов я сорвался в Мюнхен, сделал заново МРТ – только после этого ситуация с травмой прояснилась», – сказал Голенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
- 27 января 2023
-
14:50
-
14:45
-
14:44
-
14:16
-
14:15
-
14:12
-
14:10
-
14:07
-
14:05
-
13:58
-
13:45
-
13:35
-
13:34
-
13:33
-
13:31
-
13:29
-
13:24
-
13:05
-
12:59
-
12:53
-
12:45
-
12:40
-
12:33
-
12:30
-
12:28
-
12:19
-
12:12
-
12:08
-
12:05
-
11:58
-
11:51
-
11:45
-
11:43
-
11:34
-
11:27