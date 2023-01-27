Голенков рассказал о плохом отношении к нему в чешской «Сигме» после получения травмы

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал, как к нему относились в чешской «Сигме» после того, как он получил травму.

«Я уходил из «Крыльев», были варианты, решил перейти в «Сигму». В той же Португалии на топ-уровне только пять клубов, а у «Сигмы» нет даже базы, хотя это команда чешской премьер-лиги, которая борется за еврокубки. Мы тренировались просто на стадионе. Ещё не очень понял распорядок дня: в нагрузочный день ― двойная тренировка.

Утренняя ― в 10 утра, потом обед в ресторане, потому что базы нет, после часик есть время поваляться, а в 14 в жару вторая тренировка. Я спрашиваю: «Зачем вторая так рано? Почему не сделать в 17? Жарко же». Мне отвечают: «У нас люди из разных городов. Как мы сделаем её вечером? Им будет невыгодно мотаться». А потом я получил травму, после которой отношение ко мне сильно поменялось.



Сначала я думал, что никакой операции не нужно ― обычный ушиб. Мне сказали потерпеть три дня, но я понял, что колено не проходит. Подхожу и прошу отвезти меня на МРТ. Мне говорят: «Какая МРТ? Давай ещё недельку потерпим, это дорого».

Потом они мне сказали, что МРТ надо будет ждать четыре дня, потому что всё по записи. В итоге спустя неделю я сделал всё-таки обследование, но мне отдали диск, где всё на чешском. А мне ведь надо показать повреждение врачам, которым я доверяю. В конце концов я сорвался в Мюнхен, сделал заново МРТ – только после этого ситуация с травмой прояснилась», – сказал Голенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.