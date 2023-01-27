Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» возобновит переговоры с «Зенитом» о трансфере Малкома

«ПСЖ» возобновит переговоры с «Зенитом» о трансфере Малкома
Комментарии

Футбольный советник французского «ПСЖ» Луиш Кампуш возобновит переговоры с санкт-петербургским «Зенитом» о переходе бразильского полузащитника Малкома. Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, португальский функционер возобновит переговоры о трансфере уже в ближайшее время. Днём возобновления диалога с «Зенитом» называется пятница, 27 января. «ПСЖ» вернулся к кандидатуре Малкома после неудачных переговоров с «Лионом» по поводу трансфера нападающего Райана Шерки. Отмечается, что в случае с Малкомом парижский клуб установил для себя финансовый лимит.

Другие варианты «ПСЖ» – это футболист «Лацио» Маттиа Цаканьи и игрок «Фенербахче» Арда Гюлер. Однако их приобретение может стать слишком дорогим для французского гранда.

Новость по теме
Footmercato: «Зенит» предложил приобрести Малкома «Ньюкаслу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023