«ПСЖ» возобновит переговоры с «Зенитом» о трансфере Малкома

Футбольный советник французского «ПСЖ» Луиш Кампуш возобновит переговоры с санкт-петербургским «Зенитом» о переходе бразильского полузащитника Малкома. Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, португальский функционер возобновит переговоры о трансфере уже в ближайшее время. Днём возобновления диалога с «Зенитом» называется пятница, 27 января. «ПСЖ» вернулся к кандидатуре Малкома после неудачных переговоров с «Лионом» по поводу трансфера нападающего Райана Шерки. Отмечается, что в случае с Малкомом парижский клуб установил для себя финансовый лимит.

Другие варианты «ПСЖ» – это футболист «Лацио» Маттиа Цаканьи и игрок «Фенербахче» Арда Гюлер. Однако их приобретение может стать слишком дорогим для французского гранда.