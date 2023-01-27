«ПСЖ» возобновит переговоры с «Зенитом» о трансфере Малкома
Поделиться
Футбольный советник французского «ПСЖ» Луиш Кампуш возобновит переговоры с санкт-петербургским «Зенитом» о переходе бразильского полузащитника Малкома. Об этом сообщает издание L'Equipe.
По информации источника, португальский функционер возобновит переговоры о трансфере уже в ближайшее время. Днём возобновления диалога с «Зенитом» называется пятница, 27 января. «ПСЖ» вернулся к кандидатуре Малкома после неудачных переговоров с «Лионом» по поводу трансфера нападающего Райана Шерки. Отмечается, что в случае с Малкомом парижский клуб установил для себя финансовый лимит.
Другие варианты «ПСЖ» – это футболист «Лацио» Маттиа Цаканьи и игрок «Фенербахче» Арда Гюлер. Однако их приобретение может стать слишком дорогим для французского гранда.
Новость по темеFootmercato: «Зенит» предложил приобрести Малкома «Ньюкаслу»
Комментарии
- 27 января 2023
-
16:31
-
16:29
-
16:05
-
16:04
-
16:00
-
15:58
-
15:51
-
15:47
-
15:42
-
15:33
-
15:20
-
15:20
-
15:13
-
15:06
-
14:50
-
14:45
-
14:44
-
14:16
-
14:15
-
14:12
-
14:10
-
14:07
-
14:05
-
13:58
-
13:45
-
13:35
-
13:34
-
13:33
-
13:31
-
13:29
-
13:24
-
13:05
-
12:59
-
12:53
-
12:45
Партнерский контент