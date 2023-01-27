Игрок «Ростова» Голенков: мечта ― уехать в АПЛ. Будет символично поиграть за «Ньюкасл»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков заявил, что хочет попробовать свои силы в клубе английской Премьер-лиги.

«Уехать в топ-лигу. Мечта ― Англия, нравится уровень борьбы. Мне с детства говорят про «Ньюкасл», потому что они выходят на поле под Carmina Burana. «Крылья Советов» под этот же трек в своё время выходили. Будет символично поиграть именно там», — сказал Голенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Ньюкасл» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Сити» и «Арсенала». У «сорок» столько же очков, сколько и у «Манчестер Юнайтед», команда Эдди Хау опережает манкунианцев по дополнительным показателям.