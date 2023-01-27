Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «ПСЖ»: было бы неплохо приобрести игрока в атакующую линию

Тренер «ПСЖ»: было бы неплохо приобрести игрока в атакующую линию
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о необходимости приобретения французским грандом нового футболиста в линию атаки.

«Я уже говорил вам, что если мы потеряем какого-то игрока, то мы бы хотели приобрести ему замену… Мы лишились атакующего футболиста (Пабло Сарабия перешёл в «Вулверхэмптон». — Прим. «Чемпионата»). Было бы неплохо, если бы мы приобрели игрока в атакующую линию», — приводит слова Галтье с пресс-конференции журналист Адриен Гренье в своём «твиттере».

По слухам, «ПСЖ» вёл переговоры по переходу нападающего «Лиона» Райана Шерки, однако получил отказ. Ранее стало известно, что футбольный советник парижан Луиш Кампуш проведёт переговоры с руководством санкт-петербургского «Зенита» о переходе бразильского полузащитника Малкома.

Новость по теме
«ПСЖ» возобновит переговоры с «Зенитом» о трансфере Малкома

Какие рекорды Роналду может побить Месси

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023