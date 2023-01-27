«Зенит» в полном составе почтил память жертв блокады Ленинграда минутой молчания

Футболисты и тренеры санкт-петербургского «Зенита» почтили память жертв блокады Ленинграда минутой молчания на утренней тренировке на сборах в Катаре сегодня, 27 января.
Фото: ФК «Зенит»
«В январе 2023 года Петербург отмечает 80-летие со дня прорыва блокады и 79-летие — со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, которая продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.
Футбольный клуб «Зенит» вспоминает и благодарит всех тех, чей бессмертный подвиг дал нам возможность жить в лучшем городе мира», — гласит официальное сообщение «Зенита».
«Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-лиги текущего сезона после 17 сыгранных туров, набрав 41 очко. Санкт-петербургский клуб становился чемпионом России четыре раза подряд.
- 27 января 2023
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