Юрий Сёмин: не могу сказать, кто лучше — Промес или Малком. Оба хороши
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин признался, что не может выделить лучшего между нападающим «Спартака» Квинси Промесом и вингером «Зенита» Малкомом. По словам специалиста, и нидерландец, и бразилец — хорошие футболисты.
«Я не могу сказать, кто лучше — Промес или Малком. Это можно определить только внутри команды — и только тренеру. И Промес, и Малком хороши. Для меня они два хороших игрока», — сказал Юрий Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в нынешнем сезоне 31‑летний голландец забил 17 мячей и отдал семь результативных передач в 23 матчах в составе «Спартака» во всех турнирах. На счету 25-летнего бразильца за «Зенит» 23 матча, 15 голов и семь голевых пасов.
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- 27 января 2023
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