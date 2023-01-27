Юрий Сёмин: не могу сказать, кто лучше — Промес или Малком. Оба хороши

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин признался, что не может выделить лучшего между нападающим «Спартака» Квинси Промесом и вингером «Зенита» Малкомом. По словам специалиста, и нидерландец, и бразилец — хорошие футболисты.

«Я не могу сказать, кто лучше — Промес или Малком. Это можно определить только внутри команды — и только тренеру. И Промес, и Малком хороши. Для меня они два хороших игрока», — сказал Юрий Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в нынешнем сезоне 31‑летний голландец забил 17 мячей и отдал семь результативных передач в 23 матчах в составе «Спартака» во всех турнирах. На счету 25-летнего бразильца за «Зенит» 23 матча, 15 голов и семь голевых пасов.