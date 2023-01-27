Николай Рассказов перешёл в «Крылья Советов» из «Спартака»

Защитник Николай Рассказов стал игроком самарских «Крыльев Советов», перейдя из московского «Спартака». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Фото: ФК «Крылья Советов»

25-летний футболист, который уже находился в расположении самарской команды на тренировочных сборах, подписал контракт с «Крыльями Советов» на три с половиной года. За новый клуб защитник будет выступать под 15-м номером.

За «Спартак» Рассказов провёл 86 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. В составе красно-белых футболист стал обладателем Кубка России.

Ранее сообщалось, что в контракте Рассказова будет предусмотрено право обратного выкупа. «Спартак» сможет вернуть защитника в любой момент, заплатив за него сумму более € 3 млн.