Николай Рассказов перешёл в «Крылья Советов» из «Спартака»
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Защитник Николай Рассказов стал игроком самарских «Крыльев Советов», перейдя из московского «Спартака». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Фото: ФК «Крылья Советов»
25-летний футболист, который уже находился в расположении самарской команды на тренировочных сборах, подписал контракт с «Крыльями Советов» на три с половиной года. За новый клуб защитник будет выступать под 15-м номером.
За «Спартак» Рассказов провёл 86 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. В составе красно-белых футболист стал обладателем Кубка России.
Ранее сообщалось, что в контракте Рассказова будет предусмотрено право обратного выкупа. «Спартак» сможет вернуть защитника в любой момент, заплатив за него сумму более € 3 млн.
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