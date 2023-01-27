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Ибраима Сиссе сравнил РПЛ с АПЛ и чемпионатом Бельгии

Ибраима Сиссе сравнил РПЛ с АПЛ и чемпионатом Бельгии
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Гвинейский футболист «Урала» Ибраима Сиссе сравнил Российскую Премьер-Лигу с чемпионатами Англии и Бельгии, в которых выступал ранее. По словам игрока, РПЛ превосходит бельгийскую лигу, но уступает АПЛ — одной из лучших лиг мира.

«В чём РПЛ слабее АПЛ и чемпионата Бельгии? По сравнению с Англией, да, это более низкий уровень, но это нормально, так как АПЛ – лучшая лига в мире. Но с бельгийским чемпионатом российская лига не только идёт на равных, но и практически превосходит его.

Почему бельгийскому игроку может стать грустно в России? Погода и расстояние от семьи – факторы, которые могут повлиять на душевное состояние европейского игрока в России. Сам я живу один, иногда мне бывает скучно, но у нас много матчей, поэтому мало времени скучать. Также с помощью интернета я поддерживаю связь со своими родственниками», — приводит слова Сиссе Metaratings.

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Теги Футбол РПЛ РПЛ АПЛ •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: Metaratings

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