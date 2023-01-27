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«Арсенал» предложил «Брайтону» € 70 млн за Кайседо

«Арсенал» предложил «Брайтону» € 70 млн за Кайседо
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Защитник «Брайтона» Мойсес Кайседо может перейти в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, «пушкари» сделали официальное предложение «чайкам» в размере около € 70 млн за колумбийца. Ранее сообщалось, что Кайседо интересен «Челси» и «Ливерпулю». «Брайтон» готов рассмотреть предложения от € 90 млн.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда Микеля Артеты набрала 50 очков за 19 проведённых матчей.

В последнем матче с «Лестером» «Брайтон» вырвал ничью и расположился на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ. Команда набрала 31 очко.

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