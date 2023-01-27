Гоцук рассказал, что изменил Галактионов в «Пари НН»

Защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук рассказал, что изменилось в команде с приходом на тренерский мостик Михаила Галактионова. Также он рассказал, чем нынешний наставник отличается от предыдущего — Александра Кержакова.

«Думаю, Галактионов хотел сразу внедрить свои игровые принципы, но понимал, что это будет сложно. Во второй части прошлого сезона было несколько матчей, когда «Нижний» прессинговал довольно высоко. То есть мы не всегда играли в «автобус», как принято считать, но при Галактионове больше работали над прессингом, он стал более структурированным.

Главная перемена – резкий рост количества теоретических занятий. Появилось чёткое расписание восстановительных процедур. Стали брать анализ крови через два дня после матча – проверяли готовность к тренировкам. Если у кого-то какие-то показатели были не в норме, ему дозировали нагрузку. При Кержакове это определяли по отзывам врача и самочувствию игроков.

Кержаков – великий российский футболист, что-то он понимал на чуйке. Например, он считал, что я не могу отдать передачу между линиями. Я считаю, что могу – особенно чужому, вообще без проблем. Это, конечно, шутка. В общем, при Кержакове больше начинали через длинный пас или отдавали мяч Калинскому и Шарипову – дальше уже они разбирались. Галактионов считал, что у центральных защитников «Пари НН» достаточно мастерства, чтобы выходить из обороны через короткий пас», — приводит слова Гоцука пресс-служба «Пари НН» в своём сообществе во «ВКонтакте».