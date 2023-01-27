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Клуб АПЛ сделал Шкриньяру лучшее предложение по контракту, чем «ПСЖ»

Клуб АПЛ сделал Шкриньяру лучшее предложение по контракту, чем «ПСЖ»
Милан Шкриньяр
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Защитник «Интера» Милан Шкриньяр, который отказался продлевать контракт с итальянским клубом, может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Footmercato.

Ранее появилась информация, что 27-летний словак дал принципиальное согласие на переход в «ПСЖ» летом, когда истечёт его контракт с «Интером». Однако неназванный английский клуб сделал центральному защитнику предложение, которое превосходит условия контракта, согласованные с парижским грандом.

По информации источника, приоритетом для «ПСЖ» остаётся подписание центрального нападающего, кроме того, чтобы осуществить переход словака уже этой зимой, парижанам придётся выплатить миланскому клубу около € 20 млн, поэтому у их конкурентов хорошие шансы подписать игрока.

27-летний Шкриньяр выступает за «Интер» с 2017 года. Словак сыграл 242 матча за «нерадзурри», отметившись 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Его контракт с «Интером» истекает в июне 2023 года.

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