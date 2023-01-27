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Орлов: ситуация с «Ювентусом» привлекает внимание к клубу

Орлов: ситуация с «Ювентусом» привлекает внимание к клубу
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о снятии 15 очков с «Ювентуса» за финансовые махинации.

«Если говорить о пиар-акциях, то подобная ситуация привлекает людей. Народ с ещё большим интересом сейчас смотрит за «Ювентусом». Смотрел трансляцию игры, и на стадионе не меньше народа, который болеет за «Ювентус». Наоборот, с учётом гандикапа в 15 очков, они сейчас будут рвать и метать. Отрыв большой, но они могут добраться в еврозону, для этого надо побеждать в каждом матче. Но они пока не готовы. Сейчас говорят, что придёт новый тренер, посмотрим. Но «Ювентус» — гранд мирового футбола, у него много болельщиков во всём мире. И потом, эти фамилии, которые играли за «Ювентус»: один Зидан чего стоит!» — приводит слова Орлова «Радио Зенит».

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