Орлов: ситуация с «Ювентусом» привлекает внимание к клубу

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о снятии 15 очков с «Ювентуса» за финансовые махинации.
«Если говорить о пиар-акциях, то подобная ситуация привлекает людей. Народ с ещё большим интересом сейчас смотрит за «Ювентусом». Смотрел трансляцию игры, и на стадионе не меньше народа, который болеет за «Ювентус». Наоборот, с учётом гандикапа в 15 очков, они сейчас будут рвать и метать. Отрыв большой, но они могут добраться в еврозону, для этого надо побеждать в каждом матче. Но они пока не готовы. Сейчас говорят, что придёт новый тренер, посмотрим. Но «Ювентус» — гранд мирового футбола, у него много болельщиков во всём мире. И потом, эти фамилии, которые играли за «Ювентус»: один Зидан чего стоит!» — приводит слова Орлова «Радио Зенит».
- 27 января 2023
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