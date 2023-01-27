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На Зимнем кубке РПЛ протестируют запросы от команд для просмотра спорных моментов

На Зимнем кубке РПЛ протестируют запросы от команд для просмотра спорных моментов
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С 2 по 11 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт Winline Зимний кубок РПЛ, в котором сыграют «Спартак», «Краснодар», «Сочи» и «Ростов». На турнире протестируют системы запроса просмотра видеоповторов спорных моментов от участвующих команд. Об этом сообщает пресс-служба Российской Премьер-Лиги на официальном сайте.

Каждая команда сможет использовать две попытки за матч — по одной на каждый тайм. Подать запрос команда сможет по четырём причинам:

1) гол;
2) назначение пенальти;
3) прямая красная карточка;
4) ошибочная идентификация игрока, получившего жёлтую или красную карточку.

«Чтобы использовать право на просмотр, официальный представитель команды должен сообщить о запросе резервному арбитру с описанием спорного эпизода, затем резервный судья передаёт информацию главному арбитру. Во время видеопросмотра судья обязан давать комментарии по эпизоду в прямом эфире», — сказано в сообщении пресс-службы РПЛ.

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