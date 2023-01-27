Альваро Мората отпраздновал гол в ворота «Реала», составив из своей фамилии слово «крыса»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората во время предматчевой подготовки к игре 1/4 финала Кубка Испании с «Реалом» (1:3 доп.вр.) столкнулся с выкриками от болельщиков гостевой команды, называвших его «крысой».

Мората, забивший единственный мяч своей команды, отпраздновал гол, закрыв на своей фамилии две первые буквы, образовав испанское слово «rata» — крыса.

30-летний Мората начинал путь в футболе в «Атлетико», но с 2008-го по 2014-й, а также с 2016 по 2017 год был футболистом «Реала». За «сливочных» нападающий забил 31 гол и отдал 11 результативных передач в 95 матчах. В «Атлетико» Мората вернулся в январе 2019 года.

Гол Мораты в ворота «Вальядолида». Видеоролик:

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