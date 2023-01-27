Роман Широков рассказал, кого считает лучшим легионером в РПЛ
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Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков рассказал, кого считает лучшим иностранным футболистом Российской Премьер-Лиги на текущий момент.
«Для меня лучший легионер в РПЛ прямо сейчас — Вендел. Потому что он мне больше нравится. Ведёт всю игру команды: забивает, отдаёт, дирижирует», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Бразилец перешёл в клуб из Санкт-Петербурга 6 октября 2020 года из лиссабонского «Спортинга». Португальцы сообщили, что сумма трансфера составила около € 20 млн, ещё € 4 млн было предусмотрено в качестве бонусов.
25-летний Вендел сыграл 22 матча за петербуржцев в текущем сезоне, отметившись восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
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