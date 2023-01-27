«Оренбург» сыграет с болгарским и румынским клубами на втором сборе

«Оренбург» объявил расписание матчей команды на втором зимнем сборе. Команда отправится в Турцию в субботу, 28 января. Второй тренировочный сбор завершится 7 февраля. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



Расписание контрольных матчей «Оренбурга»:

31 января. «Оренбург» — «Славия» (Болгария);

3 февраля. «Оренбург» — «Крылья Советов»;

4 февраля. «Оренбург» — ЦСКА;

7 февраля. «Оренбург» — «Униря Деж» (Румыния).

Ранее подопечные Марцела Лички провели два контрольных матча на первом сборе: уступили ЦСКА (0:1) и сыграли вничью с московским «Динамо» (3:3).

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 25 очков после 17 матчей. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (42).