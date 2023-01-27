«Оренбург» сыграет с болгарским и румынским клубами на втором сборе
Поделиться
«Оренбург» объявил расписание матчей команды на втором зимнем сборе. Команда отправится в Турцию в субботу, 28 января. Второй тренировочный сбор завершится 7 февраля. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Расписание контрольных матчей «Оренбурга»:
- 31 января. «Оренбург» — «Славия» (Болгария);
- 3 февраля. «Оренбург» — «Крылья Советов»;
- 4 февраля. «Оренбург» — ЦСКА;
- 7 февраля. «Оренбург» — «Униря Деж» (Румыния).
Ранее подопечные Марцела Лички провели два контрольных матча на первом сборе: уступили ЦСКА (0:1) и сыграли вничью с московским «Динамо» (3:3).
«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 25 очков после 17 матчей. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (42).
Комментарии
- 27 января 2023
-
18:02
-
18:00
-
17:58
-
17:51
-
17:50
-
17:42
-
17:39
-
17:32
-
17:30
-
17:29
-
17:23
-
17:19
-
17:17
-
17:15
-
16:57
-
16:52
-
16:45
-
16:44
-
16:38
-
16:38
-
16:31
-
16:29
-
16:05
-
16:04
-
16:00
-
15:58
-
15:51
-
15:47
-
15:42
-
15:33
-
15:20
-
15:20
-
15:13
-
15:06
-
14:50
Партнерский контент